SBK | Gp Jerez, Bautista: “Per me sarà un weekend come tutti gli altri”

SBK Gp Jerez Ducati – Alvaro Bautista è ad un passo per laurearsi campione del Mondo per la seconda volta consecutiva, prossima tappa Jerez per l’ultimo appuntamento del mondiale 2023.

Bautista, è pronto a vivere un weekend emozionante. Il Circuito di Jerez de la Frontera è un luogo che ama. Questo tracciato spagnolo, spesso definito un “classico” nel mondo del motociclismo. Con amici, famiglia e tanti fan pronti a sostenerlo, Bautista è pronto a regalare spettacolo e adrenalina. Ma nonostante l’emozione, il pilota spagnolo rimane concentrato sul suo obiettivo principale: lavorare sodo con il suo team e cercare il massimo fin dalle prove libere.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Jerez

“Sono molto felice di tornare a correre in Spagna, specialmente sul circuito di Jerez de la Frontera che mi piace molto. E’ una pista molto bella, un “classico” del motociclismo. Ci saranno tanti amici, la mia famiglia ed è sempre molto emozionante poter condividere questi momenti. Ho un bel ricordo dei test che abbiamo fatto a gennaio e spero che il feeling possa essere lo stesso. Per me sarà un weekend come tutti gli altri, con lo stesso approccio, cercando di lavorare nel migliore dei modi fin dalle prove libere. Tutto il resto sarà conseguenza della qualità del lavoro che faremo con il team”.

