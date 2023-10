SBK | Gp Jerez, Rinaldi: “L’ultimo weekend con la mia squadra”

SBK Gp Jerez Ducati – Il Circuito di Jerez de la Frontera si prepara a diventare il palcoscenico di un weekend carico di emozioni e ambizioni per Michael Rinaldi.

Con la consapevolezza che questa sarà l’ultima occasione per gareggiare con il suo attuale team, Aruba.it Racing – Ducati, Rinaldi si presenta con la determinazione di lasciare un segno indelebile in questo capitolo della sua carriera. Le sfide e i successi condivisi con il team hanno reso questa squadra una parte speciale della sua storia nel motociclismo, e ora vuole salutare con onore.

Nonostante l’aspetto emotivo di questo weekend, Rinaldi è focalizzato su un obiettivo ancora più grande: il titolo di Team Campione del Mondo. Insieme a Alvaro Bautista, il pilota italiano intende lottare strenuamente per conquistare questo prestigioso titolo, dimostrando la sua dedizione e il suo spirito competitivo.

Mentre il meteo prospetta un’incertezza che può rendere le gare ancora più impegnative, la determinazione di Rinaldi rimane invariata. Il suo obiettivo è uno solo: dare il massimo in ogni condizione e concludere questo capitolo con il team Aruba con grandi soddisfazioni.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Jerez

“Sarà un weekend speciale per me, l’ultimo con la mia squadra. E questo mi darà una grande motivazione per fare delle belle gare e lasciarci con ricordi molto piacevoli. Ma non sarà soltanto una questione emozionale perché c’è ancora in palio il titolo di Team Campione del Mondo e vorrei fare di tutto, con Alvaro, per poterlo conquistare. Il meteo probabilmente sarà un po’ incerto. Ma il mio obiettivo è di dare il massimo in ogni condizione per concludere questo capitolo con il team Aruba.it Racing – Ducati con grandi soddisfazioni”.