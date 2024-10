SBK | Gp Jerez, Bassani: “Cercheremo di goderci l’ultimo round”

Superbike Gp Jerez Kawasaki – Alla vigilia del Gran Premio di Spagna, Axel Bassani si prepara a chiudere la stagione con determinazione e gratitudine.

Il pilota italiano ha svolto un test a Jerez con buone sensazioni, ma riconosce che la gara sarà una sfida diversa. L’obiettivo per il weekend è ritrovare subito il feeling giusto in pista e dare il massimo per concludere al meglio l’ultimo round dell’anno con la Kawasaki Ninja ZX-10RR. Bassani è motivato a ottenere un buon risultato per la squadra e per iniziare il prossimo anno con slancio e positività.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Jerez Superbike 2024

“Jerez sarà l’ultimo round dell’anno e lì ho fatto un test. La sensazione era abbastanza buona, ma i test e i weekend di gara sono due cose diverse. Spero di scendere in pista venerdì a Jerez e ritrovare il giusto feeling. Cercheremo di goderci l’ultimo round. Sarà importante trovare il modo migliore per iniziare anche l’anno prossimo con una buona motivazione. Cercheremo di fare tre buone gare per la Kawasaki, perché questo sarà il nostro ultimo round con questa moto Ninja ZX-10RR. Metterò il 100% in pista per cercare di dare alla Kawasaki e al mio team un buon risultato, così potremo godercelo tutti insieme”.

