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MotoGP | Gp Ungheria: ad Acosta le pre-qualifiche, Di Giannantonio secondo, Bagnaia in Q1

Dominio del pilota della KTM, sesto tempo per Bezzecchi, tutti gli altri italiani costretti alla Q1

di Alessio Brunori5 Giugno, 2026
MotoGP | Gp Ungheria: ad Acosta le pre-qualifiche, Di Giannantonio secondo, Bagnaia in Q1 MotoGP | Gp Ungheria: ad Acosta le pre-qualifiche, Di Giannantonio secondo, Bagnaia in Q1

MotoGP Pre-qualifiche GP Ungheria Balaton Park – Un grande Pedro Acosta ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, ottava tappa della MotoGP 2026 in programma al Balaton Park.

Il pilota della KTM, reduce dal grande duello con Marc Marquez al Mugello (spettacolare anche se non si combatteva per il podio, ndr), ha dominato la sessione, chiudendo con il best-lap di 1:36.827, unico pilota sotto a minuto e 38.

Il #37 della casa austriaca ha rifilato quasi mezzo secondo al nostro Fabio Di Giannantonio, secondo con la Ducati Desmosedici GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e davanti alla migliore delle Aprilia, la RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez, staccato di 0.501s.

Quarto tempo per Fermin Aldeguer, che in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha chiuso a 0.613s da Acosta, portando la sua Desmosedici davanti al giapponese Ai Ogura, Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team.

Il vincitore del Mugello nonché leader della classifica iridata Marco Bezzecchi ha ottenuto il sesto tempo davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez. Il nove volte iridato ha messo la propria Desmosedici GP 26 davanti al rookie nonché amico Diogo Moreira (Pro Honda LCR), ancora una volta il migliore dei piloti Honda.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Jorge Martin con la seconda Aprilia ufficiale e Jack Miller con la Prima Pramac Yamaha MotoGP.

Non ce l’ha fatta Pecco Bagnaia, che dopo i podi di Barcellona e del Mugello sperava in un inizio diverso. Il tre volte iridato della Ducati sarà costretto a passare dalla Q1 avendo chiuso 14esimo, una Q1 dove ci saranno anche le Yamaha di Fabio Quartararo, Toprak Razgatlioglu e Alex Rins, le KTM di Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Vinales, le Honda ufficiali di Luca Marini e Joan Mir e quella SAT di Cal Crutchlow (che sostituisce l’infortunato Johann Zarco, ndr) e le Ducati di Iker lecuona (che sostituisce l’infortunato Alex Marquez, ndr) e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Buona la prova di Lecuona, che ha chiuso 17esimo a 1.222s dalla vetta, a pochi decimi dalla Q2, visto che il decimo è a 0.933s da Acosta.

Foto: Michelin

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MotoGp Prove Libere 2 Balaton Park - Ungheria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1'36.827
2 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1'37.240 +0.413
3 25 Raul Fernandez Superfile Trackhouse Motogp Team 1'37.328 +0.501
4 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1'37.440 +0.613
5 79 Ai Ogura Superfile Trackhouse Motogp Team 1'37.481 +0.654
6 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1'37.502 +0.675
7 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1'37.560 +0.733
8 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr 1'37.708 +0.881
9 89 Jorge Martin Aprilia Racing 1'37.734 +0.907
10 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1'37.760 +0.933
11 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1'37.871 +1.044
12 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp 1'37.925 +1.098
13 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1'37.949 +1.122
14 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1'37.986 +1.159
15 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1'38.003 +1.176
16 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1'38.024 +1.197
17 27 Iker Lecuona Bk8 Gresini Racing Motogp 1'38.049 +1.222
18 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1'38.065 +1.238
19 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1'38.109 +1.282
20 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1'38.336 +1.509
21 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1'38.673 +1.846
22 35 Cal Crutchlow Castrol Honda Lcr 1'39.734 +2.907

Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 2

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