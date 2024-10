SBK | Gp Jerez, Alex Lowes: “La stagione è passata troppo velocemente”

Superbike Gp Jerez Kawasaki – Alla vigilia del Gran Premio di Spagna, Alex Lowes si prepara con emozione a chiudere la stagione su uno dei suoi circuiti preferiti, Jerez.

Il pilota britannico riflette su quanto velocemente sia passato l’anno e si mostra un po’ malinconico per l’ultima gara con la Kawasaki Ninja ZX-10RR. Con l’obiettivo di godersi il weekend insieme al team, Lowes è determinato a lottare per i migliori risultati possibili, puntando a chiudere la stagione con un piazzamento sul podio e celebrare un anno complessivamente positivo.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Jerez Superbike 2024

“La stagione è passata troppo velocemente come sempre, ma Jerez è sempre un circuito fantastico da guidare. Sarà un po’ triste essere l’ultima gara sulla Ninja ZX-10RR per me e il team, quindi il nostro piano è di godercela insieme e cercare di ottenere i risultati migliori possibili. Nel complesso, è stata una stagione di successo, quindi sono determinato a lottare per i piazzamenti sul podio per concludere l’anno!”

4.5/5 - (2 votes)