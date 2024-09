SBK | Gp Italia: tutti gli orari TV della tappa a Cremona

SBK Gp Italia – Il Cremona Circuit ospita per la prima volta il Campionato del Mondo Superbike.

Il Campionato Superbike si prepara per un avvincente Round Acerbis d’Italia al Cremona Circuit, una novità per il WorldSBK. Dopo un Round di Francia pieno di imprevisti, l’attenzione si sposta su Toprak Razgatlioglu, il leader del campionato, la cui partecipazione è incerta a causa di un infortunio, dovrà superare i controlli medici dopo la caduta a Magny-Cours. Nicolò Bulega e gli altri piloti italiani come Danilo Petrucci e Andrea Locatelli sono pronti a brillare davanti al pubblico di casa. Jonathan Rea ha già annunciato che non prenderà parte al weekend in Italia, mentre Bautista, anche lui infortunato in Francia, dovrà sottoporsi alla visita per ottenere il fit.

Orari Gp Italia SBK

Venerdì 20 settembre 2024

FP1 SBK: 10:20- 11:05

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 21 settembre 2024

FP3 SBK: 9:00-9:20

Superpole SBK: 11:00-11:15

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 22 settembre 2024

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8

Sabato 21 settembre 2024

Gara 1 SBK: 17:00 (differita)

Domenica 22 settembre 2024

Gara 2 SBK: 17:00 (differita)

Il GP di Francia a Magny Cours sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. La diretta streaming è disponibile sia su Sky Go che su NOW. Sul digitale terrestre TV8 trasmetterà le gare in differita.

