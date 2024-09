SBK | Gp Italia, Pirelli: la Superbike conquista il Cremona Circuit

Superbike Italia – Il Mondiale Superbike segna una tappa storica, scegliendo il Circuito di Cremona come palcoscenico per il round italiano. Questo weekend il Cremona Circuit si unisce all’elenco dei prestigiosi circuiti italiani che hanno ospitato la competizione mondiale per moto derivate dalla serie.

Per questa tappa, Pirelli ha optato per continuare con le innovazioni nei pneumatici da asciutto, inaugurati durante il round precedente a Magny-Cours. Si avranno nuovamente in azione la SC1 anteriore, in specifica D0715, che offre miglioramenti nella struttura rispetto ai modelli standard, e la SCX posteriore, specifica D0820, con una nuova mescola che promette performance superlative.

Per quanto riguarda le gomme disponibili per Cremona, Pirelli metterà a disposizione le stesse configurazioni di sviluppo già utilizzate a Magny-Cours: otto unità per ciascuna delle soluzioni SC1 e SCX. Inoltre, saranno disponibili altre varianti come la SC1 standard, la SC2 e diverse opzioni per le qualifiche e la Superpole Race.

Il circuito di Cremona ha recentemente subito significative modifiche, tra cui la ristrutturazione di alcune curve e l’estensione del percorso a 3.768 metri. Con pochi eventi motoristici tenutisi da quando i lavori sono stati completati, la superficie della pista potrebbe non essere ancora completamente “gommata”. Tuttavia, con l’intensa attività in programma a partire dalle sessioni di prova del venerdì, si prevede una rapida evoluzione delle condizioni della pista, migliorando così il grip e aumentando l’azione sul tracciato.

Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli Portimao Superbike 2024

“Il round di Cremona rappresenta un’ottima opportunità per ottenere un ulteriore feedback sulle due soluzioni di sviluppo introdotte a Magny-Cours, la SC1 anteriore in specifica D0715 e la SCX posteriore in specifica D0820, sfruttando il fatto che i piloti hanno ancora vive le sensazioni avute in Francia e possono metterle alla prova su un tracciato diverso. Un confronto così ravvicinato ci è molto utile per consolidare i dati sulle nuove soluzioni e definire lo sviluppo futuro. Avendo ottenuto riscontri positivi dai piloti al primo contatto con le nuove opzioni, abbiamo ritenuto importante anche dare ai team una certa continuità, così da offrire loro una buona scelta su un circuito che presenta alcune incognite. Cremona è infatti un circuito che conosciamo bene, non fosse altro perché si trova ad un’ora di auto dal nostro headquarter di Milano, ma non ci abbiamo mai corso con le Superbike del Mondiale e, proprio in preparazione di questo importante appuntamento, ha subito notevoli migliorie. Già nei due test che sono stati effettuati, uno a metà maggio e l’altro a metà giugno, abbiamo rilevato che la pista, come spesso accade in questi casi, ha ancora bisogno di un po’ di rodaggio per raggiungere il livello di grip ottimale. Questo per noi significa che nelle prime sessioni potremmo registrare usure accentuate che rientreranno poi nei parametri a cui siamo abituati nel corso del fine settimana, man mano che la pista andrà a pulirsi e a gommarsi.”

