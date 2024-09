MotoGP | GP Misano 2, Vinales: “Siamo concentrati nel cercare di fare un passo avanti”

MotoGP GP Misano Aprilia – Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna al Misano World Circuit rappresenta una tappa cruciale per Maverick Viñales, che ha la possibilità di riscattarsi dopo un weekend complicato nella prima gara di Misano.

Disputare nuovamente il weekend di gara su questa pista offre a Viñales l’opportunità di dimostrare la sua competitività. Forte del lavoro intenso svolto da Aprilia Racing durante il test ufficiale e nei giorni successivi, mirato a raggiungere le posizioni di vertice, Viñales è determinato a fare bene davanti ai tifosi italiani, prima di partire per la trasferta asiatica.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“Iniziamo un nuovo fine settimana di gara a Misano e penso che sia un’ottima opportunità per migliorarci. Durante la prima gara e il test, abbiamo compreso molte cose, ma ora sta a noi alzare il livello. È obbligatorio dare il massimo in ogni giro, in ogni gara e in ogni sessione. Siamo concentrati nel cercare di fare un passo avanti, è importante chiudere bene il weekend prima delle gare in Asia. La mia mentalità è quella di migliorare, di non commettere errori e di continuare a lottare.”

