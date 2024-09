SBK | Gp Italia, Alex Lowes: “Sarà un weekend emozionante”

Superbike Italia Kawasaki – Alex Lowes dopo i buoni risultati in Francia è carico per il prossimo appuntamento del mondiale, il Gran Premio d’Italia a Cremona.

L’inglese ha raccolto fino ad ora dieci podi in 24 gare. Attualmente, Lowes è quarto nella classifica del campionato, distante solo otto punti dal terzo posto occupato da Alvaro Bautista.

Lowes ha avuto l’opportunità di testare il circuito di Cremona già a giugno di quest’anno. Il circuito, che si estende per 3,768 km e presenta 13 curve strette e un lungo rettilineo, si trova a sud-est di Milano e rappresenterà una nuova sfida per i piloti, essendo la prima volta che ospita un evento WorldSBK tra il 20 e il 22 settembre.

Con la stagione che entra nelle sue fasi cruciali, Lowes si trova a fronteggiare una serie di weekend di gare intensi, con quattro eventi in cinque settimane, iniziando proprio dal round di Cremona. Questo sarà seguito da un altro appuntamento al Motorland Aragon.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Italia Superbike 2024

“Cremona sarà un weekend emozionante ed è una sede completamente nuova per il WorldSBK. Abbiamo fatto un test lì ed è un layout impegnativo. Credo che alcune parti si adatteranno davvero alla nostra moto. Ci siamo uniti bene nel team e abbiamo lavorato duramente per continuare a migliorare il nostro pacchetto. Questo weekend non sarà diverso. Venerdì faremo molti giri per prepararci al meglio alle gare. Sarà un po’ un’incognita, ma ci aspettiamo di ottenere i migliori risultati possibili. Vediamo cosa possiamo fare e non vedo l’ora di correre di nuovo davanti ai tifosi italiani”

