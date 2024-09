SBK | Gp Italia Gara 2, Iannone: “Nelle gare lunghe purtroppo non è andata come speravamo”

Superbike Italia Ducati GoEleven – Andrea Iannone non ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Italia.

Giornata altalenante per il Team Go Eleven al Cremona Circuit. Andrea Iannone ha conquistato un podio in Superpole Race, terminando terzo, ma in Gara 2 è stato costretto al ritiro dopo un contatto che ha danneggiato la pedana destra e la leva del freno posteriore. Nonostante un buon inizio e miglioramenti durante il weekend, i punti raccolti sono stati inferiori alle aspettative. Iannone ha mostrato un buon ritmo, ma le difficoltà tecniche e l’incidente hanno compromesso la gara principale, concludendo un weekend sfortunato per il team.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Italia Superbike 2024

“Oggi abbiamo conquistato un podio in Superpole Race, un risultato sempre bello da ottenere specialmente davanti a tanti tifosi italiani. Nelle gare lunghe purtroppo non è andata come speravamo, ma abbiamo comunque dimostrato di poter essere veloci. Speriamo di poter fare qualche passo avanti nel prossimo weekend di gara ad Aragon.”

