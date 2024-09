SBK | Gp Italia Gara 2, Alex Lowes: “Ho sentito di aver fatto del mio meglio”

Superbike Gp Italia Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Italia a Cremona in quinta posizione.

Il pilota britannico in Superpole Race è conquistare un ottimo secondo posto, mentre nella gara lunga non è riuscito a tenere il passo dei primi chiudendo quinto.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Italia Superbike 2024

“Ovviamente la mia scelta di gomme posteriori mi ha aiutato nella Superpole Race quando gli altri ragazzi hanno perso aderenza e io ero lì per raccogliere i pezzi. Le gomme SCQ sarebbero state difficili da gestire per oltre dieci giri, quindi abbiamo fatto la scelta giusta con le SCX-A. Avevo solo bisogno che i piloti davanti rallentassero un po’ così da avere una possibilità. Con il mio carattere e il mio stile di guida non è stata comunque una gara facile. All’inizio erano più veloci quindi dovevo solo essere paziente, e questo non è uno dei miei punti forti. Ieri mi stavo trincerando a metà gara, cercando di rimanere nella “lotta per la vittoria” piuttosto che accettare un podio. Quindi questo podio è stato un ottimo modo per riprendermi. Ho sentito di aver fatto del mio meglio in Gara 2. Quando la temperatura della pista diventa alta non riesco a usare la velocità in curva di cui ho bisogno per recuperare il tempo che perdiamo in rettilineo. Non è una scusa, è la realtà di ciò che è. Abbiamo fatto un buon lavoro con la moto. Mi sentivo meglio di ieri e sono riuscito a essere davvero costante fino alla fine. Ho cercato di tenere a bada Garrett e ho fatto un buon tempo sul giro alla fine. Lui aveva solo un po’ più ritmo di me. Il team meritava il podio nella Superpole Race e penso che abbiamo fatto del nostro meglio in Gara 2″.

