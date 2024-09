SBK | Gp Italia Gara 2, Canepa: “Voglio ringraziare la Yamaha per questa opportunità”

Superbike GP Italia Yamaha – Niccolò Canepa ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Italia a Cremona in 19esima posizione.

Il sostituto di Jonathan Rea, Niccolò Canepa, si è goduto appieno il suo ultimo giorno di gare professionistiche a bordo della Yamaha R1 WorldSBK #59. Canepa ha completato sia la Superpole Race che la Gara 2 per prendere l’ultima bandiera a scacchi della sua stellare carriera dopo molti successi in 20 anni di gare motociclistiche in categorie a livello di Campionato del mondo.

Dichiarazioni Niccolò Canepa Gp Italia Superbike 2024

“Stamattina mi sono divertito molto a guidare la R1! Abbiamo fatto un grande cambiamento prima della Superpole Race e sono riuscito a guadagnare qualche posizione e a combattere bene con le altre Yamaha, quindi è stato molto divertente. Gara 2 è stata un po’ più complicata ma comunque, a parte il risultato, sono davvero contento della mia ultima gara della mia carriera. Mi è piaciuto vedere la bandiera a scacchi e tornare al box per vedere i ragazzi, condividere il box per tutto il weekend con Loka: è una giornata davvero speciale per me. Voglio ringraziare la Yamaha per questa opportunità e ora è il momento di pensare al futuro. Grazie a tutti, a Crescent, ai ragazzi, alla Yamaha e al mio compagno di squadra. Non vediamo l’ora che Jonathan torni.”

