SBK | Gp Italia Gara 1, Alex Lowes: “Sono deluso”

Superbike Gp Italia Kawasaki – Alex Lowes non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Italia a Cremona.

Alex partito dalla prima fila è stato autore di una buona prima parte di gara fino a che una scivolata non ha messo fine alle sue speranze di podio.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Italia Superbike 2024

“Sono deluso per oggi e mi dispiace per i miei ragazzi. Sentivo di voler tornare in gioco e provare a vincere, e stavo spingendo troppo. Avrei dovuto accettare il podio perché dopo l’incidente di Iannone avevo un distacco dietro di me. Mi dispiace per KRT per questo. Domani riaggiusteremo le nostre aspettative e ci concentreremo su una domenica solida”.

5/5 - (1 vote)