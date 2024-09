SBK | Gp Italia Gara 1, Bassani: “Se partissimo davanti potremmo fare una bella gara”

Superbike Gp Italia Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Italia a Cremona in quinta posizione.

Partendo dalla quarta fila in griglia, Bassani si è fatto strada in un folto gruppo di piloti. Il ritmo di Axel è stato alto per tutto il tempo ed è arrivato in testa a un gruppo di tre piloti prima che la bandiera rossa causasse una fine prematura a causa di un problema tecnico a bordo pista. Bassani era a 10,125 secondi dal vincitore della prima gara del WorldSBK, Danilo Petrucci.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Italia Superbike 2024

“Le qualifiche sono difficili al momento e dobbiamo lavorarci. Ma siamo anche bravi a recuperare posizioni. Quindi forse se partissimo davanti potremmo fare una bella gara. La nostra Gara 1 è andata comunque abbastanza bene, ma ho sofferto molto dall’inizio con il grip posteriore. Ho iniziato a controllarlo e ho cercato di stare con i ragazzi davanti a me. È stata una gara difficile, ma abbiamo ottenuto un quinto posto e ne sono felice”.

