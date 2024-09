SBK | Gp Italia Gara 1, Locatelli: “Ho commesso un errore in frenata, stavo guidando al limite”

Superbike Gp Italia Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Italia a Cremona, in dodicesima posizione.

Il pilota bergamasco è stato autore di una eccellente prima parte di gara ma nel finale, a causa di un errore, è retrocesso fino alle retrovie.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Italia Superbike 2024

“Alla fine, i risultati di Gara 1 sono “sbagliati” perché non mi sarei mai aspettato di finire dietro in questo modo, e soprattutto perché ho commesso un errore in frenata per la curva 11. Stavo guidando al limite in ogni giro e non riuscivo proprio a recuperare lì. Dobbiamo guardare avanti a domani per cercare di migliorare e stare più davanti, e cercare di colmare il divario nel Settore 2 e Settore 3, è lì che abbiamo perso parecchio. Vedremo cosa possiamo fare, cerchiamo di migliorare e spero che riusciremo a trovare una soluzione, soprattutto per le gare di domani per fare un passo avanti e cercare di ottenere buoni risultati. Credo che possiamo farcela, ma siamo solo più forti nel primo e nell’ultimo settore, nell’altro facciamo fatica e quindi dobbiamo continuare a lavorare in quell’area. Ero abbastanza contento dopo la Superpole e abbastanza positivo prima della gara per tutto il funzionamento, ma forse le condizioni della pista e le gomme diverse non hanno aiutato a trovare il feeling che vogliamo. Dobbiamo vedere cosa possiamo fare e riprovare domani.”

