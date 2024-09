SBK | Gp Italia Day 1, Petrucci: “Gardner? E’ stato veramente stupido”

SBK Francia Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso le prove libere del Gran Premio d’Italia a Cremona con il secondo tempo.

Viste le difficili condizioni del primo turno, Petrucci è sceso in pista solo nel pomeriggio chiudendo la sessione a meno di un decimo dalla vetta. Nel corso del turno il ternano è stato protagonista di una incomprensione con Gardner che gli costerà tre posizioni in griglia.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Francia Superbike 2024

“E’ stata una buona giornata. E’ la prima volta per me su questa pista con la Superbike, ci avevo girato con una moto stradale. E’ una pista che mi piace molto, è molto stretta e c’è una sola traiettoria. E’ divertente guidare qui. Dopo la pioggia non c’era tanto grip e abbiamo fatto una comparativa tra le due gomme posteriori. l’episodio con Gardner? Stavo spingendo perché con la gomma nuova volevo migliorare il mio best lap. Lui, nonostante mi avesse visto, ha comunque deciso di tagliarmi la strada. Non so se si stesse grattando le palle o se andava in cerca di farfalle… è stato veramente stupido. Aveva iniziato già a Donington, ma io non ho alcun interesse a partecipare a certi giochetti mentali. Mi importa solo della sicurezza. Se fossi un pilota spericolato sarebbe stato ancor più per pericoloso. Se non avessi chiuso il gas staremmo parlando di altro. Vedremo quel che succederà, ma dal mio punto di vista non è intelligente comportarsi a questo modo. Non stiamo lottando per il Mondiale. Già da alcuni giri dei piloti mi intralciavano, quando l’ho visto in traiettoria a gambe larghe mi sono innervosito. Così ho deciso di fermarmi in mezzo alla pista proprio come lui. Sarà importante fare una buona qualifica e partire davanti perché è molto difficile superare.”

