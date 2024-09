SBK | Gp Italia Day 1, Iannone: “Stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi che ci siano prefissati”

Superbike Italia Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Italia con il quinto tempo.

Andrea Iannone ha mostrato un’immediata affinità con la Ducati Panigale, classificandosi nella top 5 con un distacco di soli tre decimi dalla vetta. La sessione di prove libere 2 (FP 2) è stata determinante, visto che la pioggia aveva reso la pista inagibile nel turno mattutino. Iannone ha trovato subito il ritmo giusto, mantenendo tempi costanti e apportando leggeri aggiustamenti al set-up per adattarsi meglio al tracciato. Nonostante debba ancora migliorare in alcune sezioni, il gap rimane minimo. La qualifica di domani sarà cruciale in questo circuito stretto, dove sorpassare è complicato e richiederà una strategia più audace del solito.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Italia Superbike 2024

“È un weekend importante e stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi che ci siano prefissati. Siamo partiti abbastanza bene, ma dobbiamo migliorare alcuni aspetti per cercare di incrementare le nostre prestazioni. È una pista divertente su cui guidare, ma complessa dal punto di vista dei sorpassi.”

3/5 - (2 votes)