MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Vinales: “Durante il test abbiamo capito cosa ci è mancato”

MotoGP GP Misano Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano con l’ottavo tempo.

Maverick Viñales ha raccolto delle buone sensazioni nella prima sessione di libere segnando il quinto tempo più veloce. Il tracciato bagnato in alcune zone non ha impedito al pilota spagnolo di essere competitivo e di accumulare dati preziosi. Nella practice, con la pista completamente asciutta, Viñales ha firmato una serie di time-attack consistenti, chiudendo ottavo e ottenendo l’accesso diretto in Q2.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Emilia Romagna Misano Aprilia MotoGP 2024

“Durante il test abbiamo capito cosa ci è mancato per migliorare. Il feeling è migliore rispetto alla prima gara a Misano, abbiamo fatto un grande passo in avanti, nonostante la pista avesse poco grip. Con la gomma media, la moto è molto più prevedibile e facile da guidare. L’obiettivo è partire dalla seconda fila e, da lì, costruire due buone gare. Dobbiamo cercare di dare il massimo e continuare in questa dinamica di crescita.”

4.8/5 - (43 votes)