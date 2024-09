SBK | Gp Italia Day 1, Locatelli: “Il distacco non è troppo grande”

Superbike Gp Italia Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Italia a Cremona, con il tredicesimo tempo.

Viste le difficili condizioni della pista nel primo turno, il pilota italiano ha disputato solo la seconda sessione di libere. Locatelli ha concluso la giornata a mezzo secondo dalla lotta in testa, fiducioso di fare un passo avanti durante la notte, mentre Canepa cerca di perfezionare l’assetto della sua R1.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Italia Superbike 2024

“È difficile dire qualcosa perché abbiamo girato solo in FP2, la sensazione è onestamente buona, il distacco non è troppo grande, dobbiamo solo capire dove abbiamo perso tempo e perché. Ma penso che abbiamo già un’idea chiara su cosa vogliamo provare a fare, perché capiamo subito qualche piccolo problema che abbiamo trovato oggi. Abbiamo anche fatto una lunga run ed è importante avere questi dati per analizzare e preparare per domani. Sono positivo perché non siamo così lontani, dobbiamo lavorare sodo per trovare una buona soluzione e sono fiducioso che domani potremo fare un grande passo avanti”.

