SBK | Gp Italia Day 1, Canepa: “Oggi è stata una giornata impegnativa “

Superbike GP Italia Yamaha – Niccolò Canepa ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Italia a Cremona con il 21esimo tempo.

Come annunciato prima dell’evento, la Yamaha R1 WorldSBK di Jonathan Rea sarà guidata da Canepa questo fine settimana dopo la sua ultima gara nel Campionato mondiale FIM Endurance, con Rea che punta a riprendersi dall’infortunio di Aragon. Canepa è stato uno dei pochi piloti che sono scesi in pista questa mattina durante le prove libere 1 dopo la forte pioggia caduta durante la notte per guadagnare tempo prezioso in pista sul nuovo circuito WorldSBK con pneumatici Pirelli.

Dichiarazioni Niccolò Canepa Gp Italia Superbike 2024

“Innanzitutto, vorrei augurare una pronta guarigione a Jonathan, ci manca già tanto! Oggi è stata una giornata impegnativa perché è la prima volta che scendo in pista e devo abituarmi a gomme e moto diverse, ma mi sono divertito nella prima sessione di FP1 in condizioni miste. Infine, nelle FP2, le condizioni della pista erano molto buone, quindi sono riuscito a capire un po’ di più. Ho cercato di rimanere in pista, fare più giri e cercare di trovare il feeling con la moto. Abbiamo visto che ci sono alcune cose da cambiare per domani per migliorare il mio feeling e non vedo l’ora di guidare di più la R1 WorldSBK, fare più giri, trovare il feeling e migliorare i miei tempi sul giro!”

