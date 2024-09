SBK | Gp Italia Day 1, Bassani: “Sento che il nostro potenziale è più alto”

Superbike Gp Italia Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Italia a Cremona con il decimo tempo.

Dopo un primo turno difficile a causa delle condizioni della pista, il pilota italiano è riuscito a centrare una incoraggiante top ten.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Italia Superbike 2024

“Non abbiamo girato molto in pista oggi perché nelle FP1 le condizioni non erano così buone, quindi non siamo usciti. Nelle FP2 abbiamo cercato di lavorare molto ma mi è mancato un po’ di feeling con la moto. Sento che il nostro potenziale è più alto della nostra posizione attuale, quindi dobbiamo lavorare sodo di nuovo”.

5/5 - (1 vote)