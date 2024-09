MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Martin: “Subito buon ritmo”

MotoGP GP Emilia Romagna Misano Ducati Pramac – Nonostante una scivolata nel secondo tentativo di time-attack, Jorge Martin è soddisfatto della prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Il #89 della Ducati è stato infatti uno dei più forti sul passo gara insieme a Bagnaia e alla fine ha chiuso secondo le pre-qualifiche proprio alle spalle del pilota piemontese.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Fin dall’inizio ho avuto un buon ritmo. Non è stato facile tornare su questa pista, soprattutto dopo ieri, quando ha piovuto tutto il giorno. Abbiamo lavorato sui dettagli e il lavoro svolto durante il test sta dando i suoi frutti, visto che lo mettiamo in pratica oggi. Sono felice e spero che domani potremo assicurarci una posizione in prima fila, perché sarà fondamentale per puntare alla vittoria.”

Foto: Valter Magatti

