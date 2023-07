SBK | Gp Imola, Rinaldi: “Felice per aver ricevuto il fit”

SBK Gp Imola Ducati – Dopo il grande spavento per Michael Rinaldi all’inizio di Gara 2 de Gp di Donington, il pilota italiano è pronto a tornare in pista in occasione del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023.

Dopo lo spaventoso incidente che lo ha visto coinvolto nel secondo giro della Race-2 di Donington, il pilota italiano è stato sottoposto questa mattina agli accertamenti di rito che hanno dato esito positivo e sarà comunque rivisto per un ulteriore controllo dopo le Fp1 per ottenere il “FIT” definitivo per il resto del round.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Imola

“Sono davvero tanto contento di tornare a gareggiare all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, una pista fantastica. E sono ovviamente felice per aver ricevuto il “fit”. Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff medico di Dorna per avermi seguito quotidianamente fin da Donington. E’ chiaro che dovrò essere rivisto dopo le FP1 ma è una procedura normale e spero di poter superare l’esame senza problemi. Sarà un weekend particolare anche perché non giriamo da tanto tempo su questa pista. Inoltre le previsioni meteo ipotizzano temperature molto calde nel weekend. Ma ve lo assicuro: ci sarà da divertirsi”.