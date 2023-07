SBK | Gp Imola, Bautista: “Non sarà un weekend facile”

SBK Gp Imola Ducati – Alvaro Bautista dopo l’ottimo weekend di Donington punta a in alto anche a Imola, settima tappa del mondiale 2023.

Alvaro Bautista arriva ad Imola per difendere la propria leadership in campionato. Il Campione del Mondo in carica ha raccolto fino a questo momento 16 vittorie ed un secondo posto conquistando 357 punti, 93 in più di Razgatlioglu (Yamaha).

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Imola

“Torniamo a Imola su una pista dove ho corso una sola volta ma della quale ho un ricordo molto bello. E poi sarà la seconda gara di casa per Ducati e questo è sempre un motivo di ulteriore emozione. Devo ammettere che non sarà un weekend facile perché non abbiamo tanti riferimenti su questa pista e quindi il nostro obiettivo sarà quello di lavorare al meglio possibile per trovare lo stesso feeling che abbiamo avuto fin qui nella stagione. Non ho aspettative: spero solo di divertirmi e di regalare un bel weekend a tutti i ducatisti”.