MotoGP | Lorenzo sul duello Bagnaia Vs Marquez a Jerez: “Con la GP24 Marc avrebbe vinto”

MotoGP Ducati – Il cinque volte iridato Jorge Lorenzo a “Dura la Vita” ha parlato del duello avvenuto a Jerez tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, con l’italiano uscito vincitore.

Secondo Lorenzo, la differenza è stata data soprattutto dalla maggiore accelerazione e velocità della Ducati Desmosedici GP 24 del piemontese rispetto alla GP 23 che guida lo spagnolo.

Sabato erano caduti entrambi, ma Lorenzo ha giustificato entrambe le cadute, con l’otto volte iridato scivolato mentre era in testa.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Duello Marc Marquez VS Pecco Bagnaia MotoGP 2024

“Pecco (Bagnaia) era al 95%, ma quando Marc è arrivato e lo ha superato, ha preso il 5% che gli mancava. Inoltre, ha chiarito che la GP24 sul rettilineo stava andando via, penso che sia superiore per accelerazione e velocità. Quello che ho visto è che Marc, per tenere il passo diabolico di Bagnaia, ha dovuto spingere molto in frenata. Lì ha dovuto compensare quello che perdeva in accelerazione. Marquez con un 2024 avrebbe vinto al 100%, vedremo quando avrà una moto proprio come quella di Pecco e Martin. Per me la caduta di Marc sabato è stata circostanziale, a causa delle condizioni della pista, e la caduta di Bagnaia non è stata colpa sua.”

