MotoGP | GP Jerez, Dall’Igna: “Pecco eccezionale, Marquez coraggioso e indomabile”

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna ha commentato il duello avvenuto a Jerez tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Il pilota piemontese ha avuto la meglio sullo spagnolo (passato quest’anno dalla Honda alla Ducati Gresini, ndr) dopo una bellissima battaglia senza esclusione di colpi e un giro finale del #1 che ha esaltato Dall’Igna,

Ecco cosa ha detto sul suo profilo Linkedin, dove ha reso omaggio oltre che ai duellanti, anche a Marco Bezzecchi, che è salito sul terzo gradino del podio e ad uno sfortunato Jorge Martin, caduto nelle fasi iniziali della gara mentre era in testa.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna, D.G. Ducarti Corse su duello Pecco Bagnaia Vs Marc Marquez Gara GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Una vittoria meravigliosa, spettacolare, travolgente a Jerez, per la quale vale la pena ‘esagerare’, sì! Un capolavoro incastonato in uno splendido podio Ducati, con 3 team diversi, e 5 delle nostre moto nelle prime cinque posizioni. Sono gare che rimangono impresse nella memoria e nell’anima, e che contano di più, se così si può dire, sia per i team che per i piloti: vanno oltre la gioia di un’ottima prestazione, danno soddisfazione per il lavoro svolto e ispirano forza e fiducia per tutto ciò che verrà. Il giro più veloce del finale, dopo una battaglia senza esclusione di colpi, la dice lunga su un duello emozionante e di altissimo livello tecnico tra due piloti eccezionali che hanno girato a tempo record fino alla fine. A dir poco, un Pecco eccezionale, che sin dal primo giro con una guida eccezionale e da manuale, ha messo il suo timbro personale su una gara difficile, infuocata, che ha espresso tutta la tecnica, l’intelligenza e il carattere di cui è capace. Serviva una reazione importante, a maggior ragione dopo l’amarezza lasciata dalla Sprint, e così si è concretizzata. Risollevare le sorti del weekend è ormai diventato il suo tratto distintivo: la forza di trovare sempre grandi motivazioni, di lasciarsi tutto alle spalle e di concentrarsi unicamente sulla gara, dando il meglio di sé, senza mai risparmiarsi, in una lotta ruvida, tanto spettacolare quanto insidiosa per tutti i rischi che comporta. In altre parole, si ergeva alto e vittorioso con l’autorità giustificata dal numero uno sulla sua carenatura. Tutto questo anche grazie ad un Marquez coraggioso e indomabile, un campione ritrovato che esalta ancora di più il risultato di Pecco, oltre a rendere giustizia alla sua squadra e al grande lavoro che stanno facendo tutti insieme. E’ stata una gara dura ma leale, con rispetto reciproco, e il segno di grande sportività tra questi due grandi a fine gara ne è la testimonianza, un gesto che ho apprezzato molto e che mi dà particolare soddisfazione. E come non citare Martin e la sua caduta che lo ha messo fuori gioco nella seconda metà di gara mentre era in testa: senza questa avversità sarebbe stato sicuramente protagonista di un finale pirotecnico, tale è stato il suo grande spettacolo e la sua competitività, già dimostrata nella vittoria della Sprint Race di sabato. Oltre al Team Gresini, anche VR46 può gioire con un superbo Bezzecchi, su un podio che restituisce il giusto e meritato tono al team e ai suoi piloti. Sarà un Mondiale lungo a tutti gli effetti, per tutti i gusti: non mancheranno errori e incidenti di gara. Questo sarà vero per tutti. Oltre all’aspetto tecnico, sarà fondamentale gestire bene l’emotività, tra i momenti di gioia e quelli di sconforto e tensione, per trovare un equilibrio costante basato sulla consapevolezza di dover dare sempre tutto ciò che si ha in serbo. Forza, Ducati!”

