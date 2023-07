SBK | Gp Imola Gara 2: Rea, “Pensavo di aver scelto la gomma giusta, ma poi è crollata”

SBK Gp Imola Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Imola, settima tappa del Motomondiale 2023, in terza posizione.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Imola Gara 2

“La Superpole Race sembrava la nostra migliore occasione per fare un buon lavoro. Ma partire dalla settima posizione non è stato il modo migliore per darsi la migliore opportunità. Ho fatto una buona partenza ma non avevo il ritmo. Stavo lottando con Locatelli e lui non commetteva errori, facendo davvero un ottimo lavoro. C’è stato un momento in Gara 2 in cui ho pensato che forse avremmo potuto lottare un po’ di più, a dire il vero. Non ero sicuro della scelta delle gomme di Axel Bassani, ma ero abbastanza sicuro che l’opzione per la nostra moto fosse buona. Sapevamo che la maggior parte dei concorrenti sarebbe stata sulla SCX. Quando ero lì dopo alcuni giri ho pensato: ‘forse ho vinto il jackpot con questa gomma? Forse questo potrebbe essere per me?’ Ma a circa tre quarti della distanza di gara ho faticato molto con l’anteriore della moto e anche nei cambi di direzione. Nella prima parte delle uscite di curva, Stavo solo spingendo troppo la gomma, soprattutto nelle curve due e tre. I piloti davanti acceleravano un po’ meglio in uscita di curva. Ma sono felice. Soddisfatto del nostro bottino di punti e questo è stato probabilmente il nostro miglior weekend della stagione, con due podi nelle gare lunghe”.