SBK | Gp Imola Gara 2, Axel Bassani: “Sono davvero contento”

SBK Gp Imola Ducati – Axel Bassani ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023, in seconda posizione.

Il pilota di Feltre in Gara 2 ha approfittato della caduta di Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) avvenuta alla terza curva per poi passare in un colpo solo Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) portandosi dalla quarta alla seconda posizione. Bassani all’interno in curva 1 e staccando forte al Tamburello ha passato sia Locatelli che Rea per poi mettere nel mirino Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK).

Axel lo ha passato alla Tosa, all’ottavo giro ma al 12° Toprak ha risposto portandosi all’interno di Bassani alla Rivazza 1: alla Rivazza 2 il veneto ha replicato ma il campione del mondo 2021 è uscito meglio e ha ripreso la testa della corsa.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Imola Gara 2

“Sono davvero contento. Sono arrivato dietro a Toprak, uno dei piloti migliori al mondo. È un onore lottare con lui. Ho provato a fare la mia gara e a stare davanti per fare il mio passo. Fa davvero caldo. Sono arrivato secondo e sono il miglior pilota Ducati. Sono contento per il mio team che ha fatto un lavoro incredibile. Dobbiamo crescere. Siamo molto vicini e oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Analizzeremo i dati per vedere se riusciremo a fare un altro step. Vedremo come andrà a Most”.