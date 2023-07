SBK | Gp Imola Gara 2: Locatelli, “Sono un po’ deluso”

SBK Gp Imola Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023, in quinta posizione.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Imola Yamaha

“Penso che abbiamo fatto davvero un buon lavoro questa mattina nella Superpole Race, la scelta con la gomma e l’assetto è stata perfetta! Sono un po’ deluso per Gara 2, perché abbiamo cambiato la scelta della gomma posteriore e non sono sicuro che sia stata la migliore per me: ieri stavo lottando con il grip all’anteriore e oggi con il posteriore. Penso che abbiamo perso l’opportunità di lottare per il podio nella gara lunga, ma è stato un fine settimana forte e positivo. Dobbiamo essere felici! È anche la mia prima volta qui con la R1 WorldSBK, sono orgoglioso di me stesso e orgoglioso del lavoro che il team e la Yamaha stanno facendo con me. Ora dobbiamo guardare avanti, tornare più forti e spingere forte!”