SBK | Gp Imola Gara 2: Razgatlıoğlu, “Contento di aver vinto la prima gara lunga della stagione”

SBK Gp Imola Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha vinto Gara 2 del Gran Premio di Imola, settima tappa del Motomondiale 2023.

Domenica da incorniciare per il pilota turco che, dopo il secondo posto in gara 1 ha conquistato sia la Superpole Race che Gara 2.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Imola Yamaha Gara 2

“Sono molto felice di aver finalmente vinto la gara lunga! Stavo aspettando questo momento quest’anno: sono molto felice e grazie al mio team per l’incredibile lavoro di questo fine settimana, ogni sessione miglioriamo la mia R1. Mi dispiace per la caduta di Alvaro ma sai, queste sono le corse e dopo questo avevo un piano per guidare con calma, non correre rischi e seguire Axel per mantenere un buon ritmo e prendermi cura della gomma. Comunque siamo arrivati ​​alla vittoria e sono molto contento! Prima vittoria per la Yamaha a Imola, qui abbiamo fatto un ottimo lavoro. È stato un ottimo fine settimana, tutti hanno potuto assistere alle corse “vere” oggi!