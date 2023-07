Goodwood Festival of Speed 2023: Ducati e Aprilia grandi protagoniste

Goodwood Festival of Speed 2023 – Ducati e Aprilia sono state grandi protagoniste della 30^ edizione del Goodwood Festival of Speed.

Il Festival della Velocità è uno degli eventi più importanti del panorama motoristico internazionale, capace di chiamare a raccolta migliaia di appassionati da tutto il mondo che portano la loro passione nel West Sussex (Regno Unito) con l’obiettivo di vedere da vicino i veicoli a due e quattro ruote che competono sui più importanti palcoscenici mondiali, incontrare di persona i propri eroi sportivi e scoprire i modelli più desiderati del mondo automobilistico e motociclistico.

Goodwood Festival of Speed Ducati

La casa di Borgo Panigale era presente con tre piloti. Sabato e domenica il Campione in carica Francesco “Pecco” Bagnaia è stato affiancato dal compagno di squadra Enea Bastianini mentre il tester Michele Pirro ha dato via alle festività giovedì e venerdì. Presente anche la MotoGP Legend Casey Stoner, nella foto in sella alla Ducati GP7 con cui vinse il titolo nel 2007.

Dichiarazioni Luigi Dall’Igna D.G. Ducati Corse Goodwood Festival of Speed 2023

“È veramente bello essere qui a Goodwood per partecipare a questa splendida festa della cultura motoristica” – ha dichiarato Luigi Dall’Igna – “Il Festival of Speed è una di quelle manifestazioni che gli appassionati delle due e quattro ruote cerchiano in rosso sul calendario e incarna davvero alla perfezione i nostri valori di marca, con cui siamo riconosciuti in tutto il mondo. Da grande appassionato di motori devo dire che in quest’edizione ho visto alcuni veicoli incredibili, tra cui diverse moto Ducati, da competizione e di serie, che hanno segnato in maniera indelebile la storia motociclistica. Quando c’è da celebrare la velocità, Ducati si fa sempre trovare pronta e partecipare a questo evento da Campioni del Mondo in carica è ancora più elettrizzante.”

Goodwood Festival of Speed Aprilia

Aprilia era presente con il tester Lorenzo Savadori e con i piloti del Team CryptoDATA RNF Miguel Oliveira e Raul Fernandez. La V4 italiana è stata condotta lungo il mitico percorso in salita giovedì e venerdì dal tester e pilota MotoGP Lorenzo Savadori, che ha mandato in visibilio il pubblico esibendosi anche in uno spettacolare burnout. Incredibile poi l’afflusso al box Aprilia ricreato nel paddock inglese, a testimonianza di un pubblico estremamente curioso e competente.

Leggende presenti al Festival of Speed

Giacomo Agostini

Mick Doohan

Freddie Spencer

Casey Stoner

Kevin Schwantz

Wayne Gardner

Kenny Roberts Jr

Alex Criville

Randy Mamola

