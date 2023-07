SBK | Gp Imola Gara 1: Rea, “Non mi aspettavo di salire sul podio”

SBK Gp Imola Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Imola, settima tappa del Motomondiale 2023, in terza posizione.

Scattato dalla settima casella, il 36enne nordirlandese alla fine del primo giro si è trovato in quinta posizione. Ha dato vita a un gran duello con Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), Axel Bassani (Motocorsa Racing), Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) e Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati). Bassani ha rischiato grosso in curva 3 mentre Rea ha passato Locatelli all’ultima chicane andandosi a prendere il terzo posto mettendo poi nel mirino Bautista e Razgatlioglu ma senza avere il passo per stare con loro. Il nordirlandese è comunque soddisfatto del terzo posto odierno.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Imola Day 1

“È stata molto tosta! Una di quelle gare nelle quali non mi aspettavo di salire sul podio, anche se quello è sempre l’obiettivo. Dopo un venerdì e una Superpole molto complicate, partire dalla settima casella è stato difficile. Nei primi giri sono riuscito molto bene a farmi strada tra il traffico ma poi non ne avevo per stare con Toprak o Alvaro. Erano un po’ più veloci di me ma io ero il migliore degli altri. Per domani dobbiamo migliorare sotto certi aspetti; la moto sembra buona nelle zone in cui si stacca forte ma non siamo sufficientemente messi bene quando chiudiamo la curva. Abbiamo dei dati buoni per domani. Ho la sensazione che possiamo essere sufficientemente competitivi; dobbiamo partire bene e vedremo dove saremo. In frenata ho avuto delle buone sensazioni. Per queste condizioni ho utilizzato la gomma SC1 che per la nostra moto non è normale. Di solito con il caldo richiediamo tanto all’anteriore e per questo motivo è necessaria una gomma più dura. Sembra che stiamo andando nella giusta direzione ma non è ancora sufficiente. Dobbiamo continuare a lavorare sui nostri punti deboli e provare a migliorare”.