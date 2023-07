SBK | Gp Imola Gara 1, Rinaldi: “La bandiera in qualifica ha influito”

SBK Gp Imola Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023, in quinta posizione.

Rinaldi ha dovuto fare i conti con una qualifica sfortunata in cui la bandiera gialla all’ultima curva gli ha tolto la Pole Position o quantomeno una prima fila pressochè certa. Partito dall’ottava posizione il pilota italiano stringe i denti ed è protagonista di una bella rimonta conquistando con caparbietà un buon quinto posto.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Imola Gara 1

“E’ chiaro che quella bandiera gialla in qualifica abbia davvero influito. Inoltre non sono certo nelle migliori condizioni fisiche, ma ho dato tutto me stesso, tutto il mio cuore per fare una gara in rimonta. Non ho voluto forzare, soprattutto all’inizio, perché era importante guadagnare punti. Ho provato a prendere Locatelli per il quarto posto ma dopo la precedente rimonta il margine era troppo ampio. Spero domani di fare una bella Superpole Race per partire più avanti in Gara-2”.