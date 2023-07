SBK | Gp Imola FP2: Rinaldi si prende il turno sotto la bandiera a scacchi

SBK Gp Imola FP1 – Il secondo turno di libere del Gran Premio di Imola della Superbike 2023 si chiude con il miglior tempo di Michael Rinaldi.

Il pilota della Ducati, in un fine sessione condizionato dall’esposizione della bandiera rossa causata dalla caduta di Rabat (fortunatamente senza conseguenze), ha chiuso con il miglior crono di 1’47.128. Il pilota Ducati ha preceduto per 151 millesimi un ottimo Alex Lowes e Axel Bassani per 0.420s.

Ottimo quarto tempo per Danilo Petrucci che precede Alvaro Bautista e Andrea Locatelli. Scott Redding ha fatto registrare il settimo tempo precedendo Jonathan Rea, autore di una scivolata che ha causato una bandiera rossa a inizio turno aa causa dei detriti portati in pista, e Toprak Razgatlioglu, mattatore nella mattinata imolese. Bradley Ray completa la top ten.

Chiude con il 18esimo tempo Lorenzo Baldassarri.

Day 1 WorldSBK Imola FP2- Tempi finali

