SBK | Gp Imola Day 1: Rea, “Per fare il tempo qui devi essere sempre al 100%”

SBK Gp Imola Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Imola, settima tappa del Motomondiale 2023, con il settimo tempo nella classifica combinata.

Il pilota britannico ha chiuso il primo turno a soli tre millesimi dalla vetta, chiudendo in seconda posizione, mentre nel pomeriggio, con temperature più alte non è riuscito ad andare oltre al nono tempo.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Imola Day 1

“Adoro questa pista, ha una bella sensazione. Dopo tanto tempo che mancavamo mi ero dimenticato che per andare forte devi impegnarti al 100%. Quindi ci vuole solo un po’ di tempo per prendere confidenza e poi, quando sei veloce e impegnato, il tempo sul giro inizia ad arrivare. Nella sessione pomeridiana ci sono state molte bandiere rosse. Il mio ritmo era davvero buono all’inizio della sessione, quando tutti usavano le gomme race option. Poi alla fine, mentre entravano le gomme morbide, non mi sentivo molto bene. Sono caduto quando ho cambiato la gomma anteriore e non mi sentivo bene con quell’opzione, e anche l’elettronica non era così buona nell’ultima chicane. Ho perso un po’ di fiducia ma alla fine abbiamo montato una gomma posteriore SCX e siamo riusciti a migliorare un po’. Abbiamo iniziato questo fine settimana con l’assetto della moto del 2019, in termini di bilanciamento del telaio, ma ovviamente la moto si è evoluta. Sabato andremo a più di un set-up del 2023. Proveremo di nuovo a mettere a punto l’elettronica ea fare un passo avanti, soprattutto per quanto riguarda il freno motore, perché fermarsi per le chicane è molto importante qui. Voglio solo darmi un po’ più di fiducia per sabato”.