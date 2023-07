SBK | Gp Imola Day 1: Lowes, “Sarà una gara calda e lunga”

SBK Gp Imola Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Imola, settima tappa del Motomondiale 2023, con il secondo tempo nella classifica combinata.

Il pilota britannico ha chiuso il primo turno lontano dalla vetta, solo con l’ottavo tempo. Ma nel pomeriggio, nonostante le temperature più alte e le tante bandiere rosse, è riuscito a chiudere con il secondo tempo.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Imola Day 1

“Questa mattina nelle FP1 ero con le gomme dure all’anteriore e scivolava molto. Sono passati alcuni anni da quando sono stato qui e questa è la mia prima volta qui sulla Kawasaki Ninja ZX-10RR. L’assetto della moto non è andato troppo male, a dire il vero, anche nelle FP1. Nelle FP2 mi sono sentito subito abbastanza bene. Il mio piano era di fare 15 giri consecutivi e poi un run più breve verso la fine. Con le bandiere rosse non sono riuscito a fare giri costanti, ma anche con i 15 giri che ho fatto con la stessa gomma sono stato comunque in grado di fare un buon tempo. Penso che sabato sarà una gara calda, e una gara lunga, ma mi sento come se fossi abbastanza competitivo oggi”.