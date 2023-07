SBK | Gp Imola Day 1: Razgatlıoğlu, “Non è stata una brutta giornata”

SBK Gp Imola Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Imola, settima tappa del Motomondiale 2023, con il sesto tempo.

Dopo tre stagioni torna il circuito di imola. Nell’ultima apparizione della pista italiana nel 2019, Razgatlıoğlu in sella alla Kawasaki conquistò un podio.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Imola Yamaha Day 1

“Per me non è stata una brutta giornata, solo che sento meno grip con la gomma posteriore. Spero di migliorare per domani, ma in generale abbiamo fatto un buon lavoro: sembra che solo io e Bautista oggi abbiamo provato una simulazione di gara con molti giri. Ho fatto 14, 15 giri, anche con le bandiere rosse e buoni tempi sul giro. Solo due o tre dei miei giri cancellati! Anche il mio miglior giro è stato cancellato perché penso di aver toccato il verde alla curva 22. Ma sono contento, dobbiamo solo migliorare il grip al posteriore e vedremo cosa è possibile fare. Adesso penso solo alla gara, 19 giri e serve un buon passo! Sembra che siamo forti, ma per me non è abbastanza: con più grip al posteriore possiamo guidare più rilassati e pronti a combattere”.