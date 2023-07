SBK | Gp Imola Day 1: Locatelli, “Il feeling è buono”

SBK Gp Imola Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023, con il quinto tempo.

Il pilota italiano ha chiuso il primo turno di libere con il settimo tempo, mentre nel pomeriggio, nonostante il caldo e le bandiere rosse ha chiuso con il quinto tempo.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Imola Yamaha

“È una buona pista per me, ho dei bei ricordi e la sensazione di oggi è stata fantastica. Siamo partiti davvero bene dalle FP1, abbiamo trovato un buon assetto di base e abbiamo provato a guidare molto e a mettere a punto la mia R1, perché il feeling è davvero buono. Penso che possiamo essere veloci su questa pista, dobbiamo solo lavorare per generare grip al posteriore, soprattutto con questa temperatura. Se riusciamo a trovare un po’ più di grip, qualcosa che mi aiuti a essere più rilassato sulla moto, penso che possiamo essere davvero competitivi. Mi sento forte e ora è importante continuare così. Sappiamo che il pilota che è arrivato davanti aveva la gomma Q e non l’abbiamo usata. Quindi per finire la prima giornata così è un buon venerdì per noi! Ogni fine settimana l’obiettivo è provare a salire sul podio, ma anche rimanere tra i primi cinque e prendere punti per il campionato”.