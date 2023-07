SBK | Gp Imola Day 1, Rinaldi: “Ci sono grandi margini di miglioramento”

SBK Gp Imola Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023, con il primo tempo.

E’ stata una giornata intensa per Rinaldi – dichiarato definitivamente “Fit to race” dopo le FP1 – capace di girare con grande costanza sia al mattino che nel pomeriggio e di gar registrare il giro veloce al termine delle FP2 caratterizzate da molte bandiere rosse.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Imola Day 1

“E’ stata una giornata particolare, diversa dalle altre, sia perché non venivamo da alcuni anni a girare ad Imola, ma anche perché i giorni successivi all’incidente di Donington non sono stati davvero facili. La temperatura molto alta ed il dolore alla caviglia mi hanno messo alla prova nelle FP1 ma siamo stati comunque veloci e nelle FP2 ci siamo migliorati. Devo ancora sistemare l’ultimo settore dove ci sono grandi margini di miglioramento ma il bilancio per il momento è positivo”.