SBK | Gp Imola Day 1, Bautista: “Ho sfruttato la giornata per prendere confidenza”

SBK Gp Imola Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023, con l’ottavo tempo

Dopo aver chiuso al quarto posto le FP1, Bautista ha affrontato le FP2 come di consueto senza cambiare pneumatici in modo da salvaguardare più gomme possibile in vista della qualifica e di Gara 1 in programma domani. Per il pilota spagnolo l’ottavo tempo finale a cinque decimi dal compagno di squadra.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Imola Day 1

“Ho sfruttato questo venerdì per prendere confidenza con una pista dove ho corso solo una volta nel 2019. Se devo essere sincero il feeling con la moto non è stato di livello altissimo come è successo in tante occasioni fin qui nella stagione ma questo è normale, anche a fronte di una temperatura davvero alta. Non abbiamo cercato il tempo ed infatti non abbiamo mai cambiato gomme durante le sessioni. Ci sono ancora diversi dettagli su cui lavorare ma sono certo che domani riusciremo a migliorare il feeling”.