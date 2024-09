SBK | Gp Francia: tutti gli orari TV della tappa a Magny Cours

SBK Gp Francia – Le derivate di serie tornano in pista, prossima tappa Magny Cours, per il Gran Premio di Francia.

Toprak Razgatlioglu arriva a Magny Courscon ben tredici vittorie consecutive nuovo record per la categoria.

Il pilota turco della BMW al momento sembra imbattibile, in casa Ducati Nicolò Bulega (secondo in Campionato, ndr) ed Alvaro Bautista proveranno a contrastare il dominio dell’iridato 2021 della Superbike.

Attenzione alla concomitanza con Il Gp di Misano della MotoGP che causa qualche piccolo spostamento di orario.

Orari Gp Francia SBK

Venerdì 6 settembre 2024

FP1 SBK: 10:20- 11:05

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 7 settembre 2024

FP3 SBK: 9:00-9:20

Superpole SBK: 11:00-11:15

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 8 settembre 2024

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SBK: 15:30

Orari TV8

Sabato 7 settembre 2024

Gara 1 SBK: 17:00 (differita)

Domenica 8 settembre 2024

Superpole Race SBK: 16:00 (differita)

Gara 2 SBK: 17:00

Il GP di Francia a Magny Cours sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. La diretta streaming è disponibile sia su Sky Go che su NOW. Sul digitale terrestre TV8 trasmetterà le gare in differita.

2/5 - (2 votes)