MotoGP | Incidente Bagnaia-Alex Marquez: lo spagnolo accusa ma le immagini sono chiare [VIDEO]

Premessa doverosa in quanto su internet ormai ci si professa esperti in ogni settore e in questo caso, pluri-campioni senza mai essere saliti su una moto. Non è questa la sede per fare un processo, l’incidente è già stato investigato ed è stato deciso che non era necessario dare penalità. Logicamente i piloti a caldo reagiscono al fulmicotone: Bagnaia accusa Marquez e lo spagnolo si dichiara innocente.

Per fortuna, ci sono le immagini a fare chiarezza e a permetterci di fare un’analisi concreta senza stare dalla parte di nessuno.

Alex Marquez va largo, Bagnaia lo affianca e sorpassa ma questo avviene prima che Marquez riprende la sua traiettoria in piega. Come si vede dal video infatti, Pecco è già davanti ed era praticamente impossibile che Marquez non lo avesse notato. Inoltre, va da sé che se commetti un errore e vai largo, devi aspettarti che quello dietro ti passi.

E qui la responsabilità è di Alex Marquez. Siccome non siamo super partes e non ci schieriamo dalla parte di nessuno, forse Bagnaia poteva aspettare ad effettuare il sorpasso in un altro punto, considerati i sette giri al termine e il vantaggio sugli inseguitori.

Ma noi siamo seduti sulla sedia, non indossiamo tuta e casco e non andiamo a 300 km/h. Fine della questione.