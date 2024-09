SBK | Gp Francia, Pirelli: novità per il Round di Magny-Cours

Superbike Francia – Il Campionato Mondiale Superbike riprende l’attività dopo la pausa estiva sul circuito di Nevers Magny-Cours, in occasione del Round francese che si terrà dal 6 all’8 settembre. Per questo evento, Pirelli ha preparato tre nuovi pneumatici di sviluppo destinati ai piloti del WorldSBK: due pneumatici slick per l’asciutto e uno specifico per le condizioni di bagnato.

Tra le novità per l’asciutto, Pirelli introdurrà una SC1 anteriore in specifica D0715, caratterizzata da una nuova carcassa, e una SCX posteriore in specifica D0820, che si distingue dalla versione di gamma per la composizione della mescola. Questi pneumatici sono stati progettati per migliorare l’aderenza e la durata in gara, garantendo ai piloti prestazioni ottimali anche nelle condizioni più impegnative.

In caso di pioggia, oltre ai consueti pneumatici SCR1 di gamma, i piloti avranno a disposizione una versione di sviluppo del pneumatico da bagnato posteriore in specifica D0737. Questo nuovo pneumatico presenta innovazioni sia nella struttura che nella mescola, studiati per offrire un maggiore controllo e sicurezza su pista bagnata.

Ogni pilota del WorldSBK avrà a disposizione un numero limitato di unità per ciascuna tipologia di pneumatico, con l’obiettivo di ottimizzare le performance durante le sessioni di gara e di qualifica. Le nuove soluzioni di Pirelli consentiranno ai piloti di affrontare al meglio le sfide del circuito di Magny-Cours, indipendentemente dalle condizioni meteo.

Pirelli, con queste novità, continua a dimostrare il suo impegno nel supportare i piloti del WorldSBK, offrendo loro strumenti avanzati per competere ai massimi livelli, assicurando al contempo sicurezza e prestazioni in ogni circostanza.

Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli Portimao Superbike 2024

“Magny-Cours segna il giro di boa della stagione, un momento chiave per noi per valutare i progressi, in termini di sviluppo, fatti fino a questo momento e per pianificare il lavoro nella seconda parte del campionato. L’asfalto liscio del circuito di Nevers è particolarmente selettivo per i pneumatici, poiché offre poco grip e amplifica le piccole differenze di prestazione tra le varie specifiche, fornendoci quindi dati preziosi. La nuova soluzione di sviluppo posteriore D0820 è stata progettata per offrire una maggiore resistenza all’usura, compensando così il consumo causato dallo spinning innescato dalla scarsa aderenza dell’asfalto, offrendo comunque ai piloti sensazioni simili a quelle a cui sono abituati con la SCX di gamma in termini di performance. La nuova soluzione anteriore, invece, continua a perseguire l’obiettivo di migliorare la stabilità della famiglia SC1. Magny-Cours è la pista ideale anche per testare i pneumatici da bagnato, poiché in caso di pioggia il già scarso grip della superficie si riduce drasticamente. La nuova specifica D0737 della SCR1 posteriore dovrebbe garantire maggiore stabilità in accelerazione e una prestazione più costante su un range di utilizzo più ampio rispetto alla versione di serie.”

