SBK | Gp Francia Sprint Race, Bautista: “Dopo lo stop la moto funzionava meglio”

SBK Gp Most Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023, in decima posizione.

Dopo una buona partenza, al terzo giro Bautista è costretto a fermarsi per un inconveniente tecnico che gli ha comunque permesso di ripartire. Dalla ultima posizione, il Campione del Mondo in carica recupera 10 posizioni per chiudere in Top 10 e prendere punti preziosi per la classifica.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Francia

“E’ un vero peccato perché il feeling con la moto è stato molto positivo fin dal mattino. Sono partito bene ma improvvisamente ho sentito che non riuscivo ad ottenere il massimo in termini di potenza. Poi ho sentito che il motore si è spento ma quando mi sono fermato ho letto sul dashboard che sarei potuto ripartire. Sono rientrato in pista e la moto funzionava nel migliore dei modi. Quindi invece di tornare al box sono rimasto in pista e devo dire di essermi anche divertito molto. E’ un peccato, ripeto, ma sono cose che possono succedere. Ci riproveremo domani”.