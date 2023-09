MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Morbidelli: “Sono partito in folle”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano 2023 Monster Energy Yamaha – Problemi in partenza nella Sprint Race per Franco Morbidelli al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro della 12esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota della Yamaha che partiva nelle retrovie ha inserito una marcia, ma non sapendo quale fosse, ha rimesso in folle e solo successivamente è riuscito a partire. Fortunatamente nessuno lo ha centrato, ecco cosa ha detto l’italo-brasiliano che ha chiuso 18esimo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Ho avuto un problema alla partenza: non riuscivo a inserire la prima marcia. Alla fine l’ho innestata, ma sono tornato in folle perché non sapevo quale marcia avevo. Ero in folle e non mi sono mosso, e sono stato fortunato che nessuno mi abbia colpito. Poi finalmente sono riuscito a ingranare la prima marcia e ho iniziato lo sprint, e il ritmo non era poi così male. Sono riuscito a recuperare alcune posizioni, ma comunque il ritmo è ancora basso. Cercheremo di fare dei passi avanti per domani.”