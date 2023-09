SBK | Gp Francia Gara 1, Rinaldi: “Ho dato davvero il massimo”

SBK Gp Francia Magny-Cours Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023, in seconda posizione.

Gara incredibile del pilota italiano che tiene la testa fino al 14° giro in un entusiasmante duello con Razgatlioglu (Yamaha) per poi chiudere al secondo posto con ampio margine rispetto a Rea (Kawasaki).

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Francia Magny-Cours

“Sono molto felice per questa gara. Ho dato davvero il massimo, ho provato a stare davanti a Toprak fino alla fine ma negli ultimi giri lui aveva un passo migliore. Sono felice anche perché considero questo un modo per ringraziare la squadra per quello che abbiamo fatto insieme in questi anni. La mia promessa è che continuerò a difendere questi colori con tutte le mie forze fino al termine della stagione”.