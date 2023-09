SBK | Gp Francia, Rinaldi: “Arrivo con tanta voglia di tornare in pista”

SBK Gp Francia Magny-Cours Ducati – Michael Rinaldi dopo un finale prima delle vacanze non eccellente è pronto per tornare in pista per rifarsi, prossima tappa del mondiale Magny-Cours per il Gran Premi di Francia.

Il pilota italiano è reduce dall’annuncio del suo sostituto in Ducati dalla prossima stagione (Bulega) è determinato quindi a dare il massimo.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Francia Magny-Cours

“Arriviamo a Magny-Cours con tanta voglia di tornare in pista. I test della settimana scorsa ci sono serviti per provare alcune soluzioni a livello di set up che potrebbero servirci. Sarà un weekend molto particolare con un meteo probabilmente inedito per questo round e temperature sempre molto alte. Meglio così. Darò il massimo, come sempre, e cercherò di ottenere i migliori risultati. Non vedo l’ora di scendere in pista con la mia Ducati Panigale V4R”.