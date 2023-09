SBK | Gp Francia, Bautista: “Bulega? Sarà molto competitivo”

SBK Gp Most Ducati – Alvaro Bautista è carico per la seconda parte di stagione, prossima tappa Magny-Cours, per il Gran Premio di Francia, nona tappa della stagione 2023.

Dopo una prima parte di stagione da protagonista, il Campione del Mondo in carica, punta ancora a vincere per aumentare il vantaggio in classifica.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Francia

“In questa estate mi sono allenato molto, sono stato con la mia famiglia, ho sfruttato bene il tempo a disposizione. Abbiamo poi avuto la possibilità di girare ad Argon dove, soprattutto il secondo giorno, abbiamo provato delle soluzioni che potrebbero tornarci utili. Magny-Cours non è una pista facile con staccate molto forti, curvoni lunghi e piccoli tornantini con tanti cambi di direzione. Partiremo dalla base dello scorso anno – quando siamo stati comunque competitivi – anche se sarà necessario lavorare e fare dei cambiamenti alla luce del numero ridotto dei giri motore. Vorrei dare il benvenuto a Nicolò Bulega che avrò come compagno nella prossima stagione. Sta facendo un grande campionato in SuperSport e senza dubbio sarà un pilota molto competitivo in WorldSBK. Allo stesso tempo faccio un grande in bocca al lupo a Michael Rinaldi. Sono dispiaciuto che lascerà la squadra perchè mi sono trovato molto bene con lui: è un bravo ragazzo, un pilota veloce e so che sta lavorando bene per migliorare. Sono certo che si prenderà grandi soddisfazioni”.