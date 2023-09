MotoGP | Gp Misano, Pirro: “Entusiasta di correre davanti a tutti i tifosi italiani e ai Ducatisti”

GP Misano Ducati MotoGP 2023 – Michele Pirro sarà in pista a Misano con la Ducati del Team Aruba.it Racing per la 12esima tappa della MotoGP 2023.

Il tester della Ducati aveva già corso al Mugello lo scorso maggio in sella alla Desmosedici GP con le livree ispirate a quelle utilizzate dalla Panigale V4R in WorldSBK da Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. Ecco cosa ha detto il #51 della “Rossa” a due ruote.

Dichiarazioni Michele Pirro Preview GP Misano MotoGP 2023

“Sono molto contento di tornare a vestire i colori del team Aruba.it Racing. Questa sarà la mia seconda wild card con la squadra quest’anno dopo il GP d’Italia al Mugello lo scorso fin maggio. Misano è la gara di casa sia per me che per Ducati. È una pista che mi piace e cercherò di fare del mio meglio. L’obiettivo sarà quello di restare il più vicino possibile ai primi e ottenere qualche punto in gara. Sono entusiasta e non vedo l’ora di correre davanti a tutti i tifosi italiani e ai Ducatisti.”

4.5/5 - (32 votes)