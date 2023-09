SBK | Gp Francia: Rea, ”Sono fiducioso”

SBK Gp Francia Magny-Cours Kawasaki – Il WorldSBK torna in uno dei suoi circuiti più storici per il Gran Premio di Francia.

Magny Cours ha visto diversi momenti salienti della Kawasaki Ninja ZX-10RR, tra cui nove vittorie individuali per Rea. Il britannico affronta il round francese fresco di notizie che lo vedranno gareggiare per un altro produttore nel 2024. Sei volte campione con il KRT, Rea e il suo team sono determinati a concludere la stagione con successo, soprattutto dopo aver vinto la sua prima gara della stagione attuale nell’ultimo round dell’Autodrom Most alla fine di luglio.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Magny-Cours Francia

“Magny Cours è una pista che mi piace molto e in cui ho avuto grandi successi in passato. Ha un mix di tutto e serve una moto che freni bene, acceleri bene e sia agile nei cambi di direzione. Dobbiamo massimizzare il nostro potenziale al limite della gomma perché il lungo rettilineo di Magny Cours può essere piuttosto punitivo. Presenta poi la migliore zona di sorpasso del tracciato, il tornante Adelaide. Dopo i buoni test effettuati la scorsa settimana al Motorland Aragon, sono fiducioso che potremo andare lì e fare un buon lavoro. È l’inizio di una parte importante dell’anno in cui le gare si susseguono in rapida successione. Quindi, speriamo di poter iniziare bene questo periodo. L’obiettivo è salire sul podio e lottare per la vittoria”.